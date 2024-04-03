ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 16 bin, orta ölçekli işletmelerde 93 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 87 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 142 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 42 bin kişilik yükseliş oldu.



ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret martta, şubat ayında olduğu gibi yüzde 5,1 arttı.



ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun düştüğünü, ancak verilerin hem mallarda hem de hizmetlerde ücretlerin arttığını gösterdiğini kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin