ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede tüketici kredileri, mart ayında bir önceki aya kıyasla 6,3 milyar dolar artarak 5 trilyon 58,9 milyar dolarlık hacme ulaştı.



Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 14,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri şubatta 15 milyar dolar artmıştı.



Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 200 milyon dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 6,1 milyar dolarlık artış kaydetti.



Tüketici kredileri, martta yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Devir yapan krediler, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, devir yapmayan krediler ise yüzde 2 yükseldi.