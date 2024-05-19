Borsa yatırımcı sayısında yeni rekor

Borsadaki yükseliş devam ederken, yatırımcı sayısında da rekor kırıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısındaki artış geçen hafta devam etti. Yatırımcı sayısı, 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'den 8 milyon 614 bin 243'e çıktı. Yatırımcı sayısındaki önceki rekor Ekim 2023'te 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti. Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili oldu. Ayrıca yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırdı.

BORSA REKORLARA DOYMUYOR



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 4,16 artışla 10.643,58 puandan tamamladı.



Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren borsa, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.



BIST 100'e dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu. Ahlatcı Doğalgaz’ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi.



En çok değer kaybedenler yüzde 10,41 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,82 ile QUA Granite Hayal Yapı ve 5,82 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.