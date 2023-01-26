ABD'nin ticari ham petrol stokları 500 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarını açıkladı.

Geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artarak 448 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 378 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 371 milyon 600 bin varilde sabit kaldı.



Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 800 bin varil arttı ve toplamda 232 milyon varil olarak kaydedildi.



PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 956 bin varil azalışla 5 milyon 905 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 835 bin varil artışla 4 milyon 707 bin varile çıktı.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 14-20 Ocak haftasında 3 bin varil azalışla 12 milyon 650 bin varil seviyesinde gerçekleşti.



EIA'nın "Ocak 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 810 bin varil olması bekleniyor.