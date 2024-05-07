Beşiktaş hisselerinde sert düşüş: 10 gündür "taban"

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve ligde beşinci sırada yer alan Beşiktaş hisselerinde düşüş serisi sürüyor.



Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan'dan bu yana düşüş kaydetti.

Beşiktaş hisseleri 10 işlem gününde taban yaptı ve yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti.



19 Nisan'da 89 liranın üzerinde işlem gören BJKAS hisseleri, bugün itibarıyla 31 lira bandına kadar geriledi.



Bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamadı.



Beşiktaş hisseleri, 8 Mayıs 2023 tarihinde 12 lira 21 kuruştan işlem görüyordu. Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600'ın üzerinde yükseliş kaydetmişti.



Beşiktaş, düşüşe rağmen borsadaki en değerli spor şirketi konumunu korudu. En değerli şirket sıralamasında Galatasaray ikinci sırada yer alırken, onu Fenerbahçe takip etti.

