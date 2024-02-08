ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artışla 427 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 600 bin varil artışla 358 milyon varil seviyesine ulaştı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalışla 251 milyon varil seviyesine geriledi.



PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 302 bin varil artarak 6 milyon 907 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 298 bin varil azalarak 3 milyon 596 bin varil oldu.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 27 Ocak - 2 Şubat haftasında 302 bin artışla 13 milyon 735 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Şubat 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 490 bin varil olması bekleniyor.

