Alman kuruluştan Türkiye için not kararı

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.



Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-" yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.



Scope, kredi notunun görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti.



Kuruluş, revizyon kararının kalıcı ve kısıtlayıcı politika duruşu nedeniyle alındığını belirtti.



Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) etkili bir enflasyon hedeflemesi sergileyerek politikanın tersine dönme riskini azalttığı bildirildi.



Diğer yandan Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.



Fitch Ratings, mart ayında Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.