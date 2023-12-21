ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 900 bin varil artışla 443 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 939 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 352 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artarak 226 milyon 700 bin varile çıktı.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 233 bin varil artarak 6 milyon 750 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 350 bin varil artarak 4 milyon 121 bin varile çıktı.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Aralık haftasında 196 bin varil artışla 13 milyon 730 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

