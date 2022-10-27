ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarını açıkladı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 439 milyon 900 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 400 bin varil azalışla 401 milyon 700 bin varile geriledi.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 500 bin varil azalışla 207 milyon 900 bin varil oldu.



PETROL ÜRETİMİ ARTTI



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 273 bin varil artışla 6 milyon 180 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 991 bin varil artışla 5 milyon 129 bin varile çıktı.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 15-21 Ekim haftasında 23 bin varil artarak 12 milyon 431 bin varil seviyesinde gerçekleşti.



EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 750 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 360 bin varil olması bekleniyor.

