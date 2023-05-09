Airfryer satışları Anneler Günü öncesi yüzde 300 arttı

Perakendede Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş hareketli.

Bu Anneler Günü'nde satışların en fazla arttığı ürün ise satışlarının 3 kat arttığı airfryer oldu.

YÜZDE 300 ARTIŞ

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Son dönemde airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor." dedi.

Satışların artmasının nedenlerinden biri de fiyatlarda artış yaşanabileceği düşüncesi olduğunu ifade eden Öksüz, saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlerde de gözle görülür artış olduğunu söyledi.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENİ

Küçük ev aletleri ve züccaciye sektörü döviz kurlarındaki olası bir artıştan doğrudan etkileniyor. Bunun nedeni ise ya ürünün kendisi ya da hammaddesi ithal olması olarak değerlendiriliyor.

