Akaryakıt satışı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.



Ekim'de toplam perakende satışlarda artış olurken akaryakıt satışlarında düşüş göze çarptı.



Perakende satışlar yıllık yüzde 13,7 yükseldi. Ancak otomotiv yakıtı satışları aynı dönemde yıllık yüzde 3,3 azaldı.



Aylık bazda düşüş ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.



Ekim ayında otomotiv pazarı 100 bini aşarak rekor kırmıştı. Ayrıca yine aynı ayda akaryakıt fiyatlarında indirimler gerçekleşmişti.



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