Alaçatı'daki otellerde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, İzmirîn gözde turistik ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte otel ve sezonluk konutlara talep arttı, buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Çeşme'de yoğun bir sezon beklediklerini ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Çeşme ve Alaçatı hazır. Bu sene iyi geçecek. Doluluklar yükseliyor." dedi.

Bayramda yüzde 100 doluluk beklediklerini ve sonrasında da yoğunluğun devam edeceğini ifade eden Çelikok, "Alaçatı ve Çeşme daha çok yerli turisti ağırlıyor ama bu sene yabancı turistlerle de çok karşılaşıyoruz. Yabancı turistte artış söz konusu. Bayram süresinin uzaması da dolulukları arttıracak. Şimdiden Alaçatı'da bayram doluluğu yüzde 80'e ulaştı. Her hafta sonu doluyuz. Restoranlar, oteller, eğlence mekanları açık." diye konuştu.



Çelikok, otel fiyatlarının günlük 3 bin TL ile 10 bin TL arasında değiştiğini dile getirdi.



"YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYORUZ"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da okulların kapanması ve bayram tatilinin uzamasıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranını yakalayacaklarını ifade etti.