Almanların seyahat tercihinde Türkiye ilk sıraya çıktı: 1,5 milyon erken rezervasyon

1 milyon 500 bin Alman, Antalya'ya tatil için rezervasyon yaptırdı. Türkiye'ye bu yıl yurt dışından turizm talebi oldukça yüksek. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden yapılan açıklamada, rezervasyonların geçen yıla göre yüzde 30 arttığı belirtildi.



Rezervasyonlar Covid öncesi dönem olan 2019'un da yüzde 11 üzerine çıktı.



Kavaloğlu, "1,5 milyonun üzerinde Alman sadece Antalya'ya rezervasyon yaptırdı. Erken rezervasyon dönemindeki artış çok ciddi anlamda devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKİYE İLK SIRADA



Alman Acenteler Birliği, Antalya'nın yanısıra İstanbul'un da dünyada popüler destinasyonlar arasında olduğunu bildirdi. İstanbul'un özellikle çocuklu ailelerin tercihi olduğu belirtildi.



Türkiye'nin tatil tercihi için ilk sırada yer aldığı dile getirildi. Türkiye'nin ardından İspanya, Yunanistan ve Mısır geliyor.



5 GÜNLÜK KONAKLAMA KİŞİ BAŞI 50 BİN TL



Bu yıl yerli turist için ise fiyatlar yüksek. Tatil bölgesinde dört kişilik bir aile için 5 günlük konaklama 50 bin liradan başlıyor. Lokasyona ve otele göre fiyat 200 bin liraya kadar çıkıyor.

