Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.



Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:



Benzinin litresi ortalama 43,65 lira



Motorinin litresi ortalama 41,07 lira



Otogaz ortalama 22,47 lira



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.