Almanya'nın ihracatı beklenenden fazla düştü

Almanya'da ihracat beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti



Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da ihracat zayıf küresel talep nedeniyle aralık ayında önceki aya göre yüzde 4,6 düşüş kaydetti. Uzmanlar, ihracatta yüzde 2'lik düşüş öngörmüştü.



AB ülkelerine yapılan ihracat aylık bazda yüzde 5,5 oranında geriledi. ABD dışı ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 3,5 oranın düşüş gösterdi.



İthalat ise kasım ayına göre yüzde 6,7'lik kayıp yaşadı. Beklentiler ithalatın yüzde 1,5 gerilemesi yönündeydi.



Ülkede dış ticaret dengesi aralık ayında 22,2 milyar Euro (23.92 milyar $) fazla verdi. Bu rakam geçen ay 20,8 milyar euro olarak kaydedilmişti.