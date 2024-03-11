Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı. Yatırımcılar, zayıf istihdam verileri ve Fed yetkililerinden gelen açıklamaların ardından faiz indirimlerine ilişkin ipuçlarına odaklandı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,01 düşüşle 2.179 dolardan başladı.
Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.
Gram altın, 2.241 Türk Lirası ile rekor seviyeyi gördü. Çeyrek altın ise en yüksek 3.807 liraya kadar yükseldi.
ABD'de yarın açıklanacak olan şubat ayı tüketici fiyatları endeksinin aylık yüzde 0,4 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,1'de yatay seyretmesi bekleniyor.
Çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 yükselmesi ve böylece yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 3,7 ile 2021'in başından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesi tahmin ediliyor.
Çekirdek enflasyonda yavaşlama görülmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda faiz indirimine gitmesini sağlayacağı düşünülüyor.
Piyasalarda işlemciler, haziran ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 70 olarak fiyatlıyor.
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