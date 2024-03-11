Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

ABD'de yarın açıklanacak olan şubat ayı tüketici fiyatları endeksinin aylık yüzde 0,4 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,1'de yatay seyretmesi bekleniyor.



Çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 yükselmesi ve böylece yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 3,7 ile 2021'in başından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesi tahmin ediliyor.



Çekirdek enflasyonda yavaşlama görülmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda faiz indirimine gitmesini sağlayacağı düşünülüyor.



Piyasalarda işlemciler, haziran ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 70 olarak fiyatlıyor.