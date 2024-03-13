Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi ile birlikte yaşanan düşüşün ardından yeni güne yatay başladı. ABD'de enflasyon beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Enflasyon verisi haziran ayındaki faiz indirim beklentilerinde değişikliğe yol açmadı.
Ons altın, güne yüzde 0,09 yükselerek 2.159 dolar seviyesinde başladı.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, 2.229 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 3.730 liradan el değiştirdi.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, 102.95 seviyesinde yatay seyretti.
ABD'de enflasyon, yakıt ve barınma maliyetlerindeki artışlarla beklentilerin üzerinde kaldı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.
ABD'nin Hazine tahvillerinin getirisi verinin açıklanmasının ardından yükseldi. 2 yıllık tahvillerin getirisi 6,5 baz puan artışla yüzde 4.599'a yükseldi. 10 yıllıkların getirisi ise 5,1 baz puan artışla yüzde 4.155 seviyesine yükseldi.
Enflasyon rakamları, Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağı beklentilerini sınırlı etkiledi. Analistler, bu yıl yapılacak toplam faiz indirimine ise etkisi olabileceğini belirtti.
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