Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi ile birlikte yaşanan düşüşün ardından yeni güne yatay başladı. ABD'de enflasyon beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Enflasyon verisi haziran ayındaki faiz indirim beklentilerinde değişikliğe yol açmadı.



Ons altın, güne yüzde 0,09 yükselerek 2.159 dolar seviyesinde başladı.



Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.



Gram altın, 2.229 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 3.730 liradan el değiştirdi.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, 102.95 seviyesinde yatay seyretti.