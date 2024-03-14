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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 171 dolar civarında işlem görüyor. 14 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD üretici fiyatları verisi öncesinde zirveye yakın seyretti.

Ons altın, güne yüzde 0,18 düşüşle 2.171 dolar seviyesinde başladı.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın, 2.241 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.732 liradan el değiştirdi.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bugün açıklanacak olan ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin bir parçasını oluşturan üretici fiyatları verisini takip edecek.

Çekirdek PCE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor. Bugün açıklanacak verilerden biri de şubat perakende satışları verisi olacak.

Söz konusu veriler küresel faiz indirimlerine dair ipucu sağlayacak.

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