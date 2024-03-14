Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de bugün açıklanacak olan ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin bir parçasını oluşturan üretici fiyatları verisini takip edecek.



Çekirdek PCE verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor. Bugün açıklanacak verilerden biri de şubat perakende satışları verisi olacak.



Söz konusu veriler küresel faiz indirimlerine dair ipucu sağlayacak.