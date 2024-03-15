Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD üretici fiyatları verisi sonrasında art arda üç haftadır devam eden kazanımlarını sona erdirmeye hazırlanıyor.



ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Üretici fiyatları verisi Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair kafaları karıştırdı.



Ons altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,33 yükselişle 2,169 dolar seviyesinde başladı. Altın, şubat ortasından bu yana ilk haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.



Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.



Gram altın, 2.246 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.713 liradan el değiştirdi.



ABD üretici enflasyonu, tahvil getirilerinde yükselişi hızlandırırken, dolar yeniden güç kazandı.

Dolar, başlıca para birimleri karşısında 5 Mart'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi 103.46 seviyesine çıktı.



Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.