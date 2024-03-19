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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 155 dolar civarında işlem görüyor. 19 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi sınırlı hareket etti.

Ons altın, bugün yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 155 dolar civarında işlem gördü.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın, 2.242 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.781 liradan el değiştirdi.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat


Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor.

Yatırımcılar, Fed'in faiz toplantısının ardından yapacağı açıklamada faiz indirimine dair ipuçlarını arayacak.

Yatırımcılar, haziran ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflamaya başladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), sekiz yıl sonra negatif faiz politikasını sonlandırdı. BOJ, artan ücretler ve yüksek enflasyon nedeniyle getiri eğrisi kontrolünden vazgeçti.

Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

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