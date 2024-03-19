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Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Japonya Merkez Bankası, 17 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. BOJ, getiri eğrisi kontrol politikasını da kaldırdı.

Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı

Merkez Bankası (BOJ) sekiz yıldır uyguladığı negatif politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.

BOJ, yeni kısa vadeli faiz hedefini yüzde 0-0.1 aralığında belirleme kararı aldı.

BOJ, 2016'dan bu yana uygulanan ve uzun vadeli faiz oranlarını sıfır civarında sınırlayan getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını da kaldırdı.

Merkez Bankası, daha önce olduğu gibi "aynı miktarda" devlet tahvili almaya devam edeceğini ve getirilerin hızlı bir şekilde artması durumunda alımları artıracağını açıkladı.

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