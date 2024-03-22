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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 173 dolar civarında işlem görüyor. 22 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, dolardaki güçlü seyir nedeniyle düşüş kaydetti. Buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te üç faiz indirimine gideceği beklentileri kayıpları sınırladı.

Ons altın, bugün yüzde 0,37 düşüşle 2 bin 173 dolar civarında işlem gördü.

Gram ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz hamlesi nedeniyle dolar ve yönünü aşağı çevirdi.

Gram altın, 2.247 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.750 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Sürpriz bir faiz kararı da İsviçre Merkez Bankası'ndan geldi. İsviçre Merkez Bankası (SNB) dün beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi ve böylece sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.

Yatırımcılar İsveç Merkez Bankası'nın ardından hangi merkez bankasının faiz indirimine gidebileceğini değerlendiriyor.

SNB'nin kararının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) haziranda faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki fiyatlamalar arttı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,19 artışla 104.19 seviyesine yükseldi.

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