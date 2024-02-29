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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 36 dolar civarında işlem görüyor. 29 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatlarında yatay seyir devam ediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, yüzde 0,01 gerileyerek 2.036 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 artışla 2.044 dolara yükseldi.

Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.

Gram altın, 2.044 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.351 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

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GÖZLER FED'İN DİKKATE ALDIĞI VERİDE

Altın yatırımcılarının gözü bugün ABD'den gelecek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde olacak. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları sunması bekleniyor.

Yıl başında Fed faiz indirimlerinin Mart'ta başlayacağını öngören yatırımcılar, ABD'de açıklanan verilerin ardından tahminlerini son haftalarda Haziran'a ötelediler.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde temkinli hareket ediyorlar.

Doların başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi yüzde 0,08 düşüşle 103.85 seviyesine geriledi.

Yurt içi piyasalarda ise büyüme verileri izlenecek. Türkiye'nin 2023 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları belli olacak. 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.

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