Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

GÖZLER FED'İN DİKKATE ALDIĞI VERİDE



Altın yatırımcılarının gözü bugün ABD'den gelecek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde olacak. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları sunması bekleniyor.



Yıl başında Fed faiz indirimlerinin Mart'ta başlayacağını öngören yatırımcılar, ABD'de açıklanan verilerin ardından tahminlerini son haftalarda Haziran'a ötelediler.



Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde temkinli hareket ediyorlar.



Doların başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi yüzde 0,08 düşüşle 103.85 seviyesine geriledi.



Yurt içi piyasalarda ise büyüme verileri izlenecek. Türkiye'nin 2023 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları belli olacak. 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.