Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 2131 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 primle 2102 lirada seyrediyor.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2081 dolardan işlem görürken, makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.

Çeyrek altın 3.455 lira,

Cumhuriyet altını da 14.351 liradan alıcı buluyor.