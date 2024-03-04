ntv.com.tr

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. 4 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 2131 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,06 primle 2102 lirada seyrediyor.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2081 dolardan işlem görürken, makroekonmik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajlar takip edilecek.

Çeyrek altın 3.455 lira,

Cumhuriyet altını da 14.351 liradan alıcı buluyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...