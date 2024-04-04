Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Powell, "Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.



Altın, güvenli liman olarak görülmesi ve merkez bankalarının yoğun alımları ile bu yıl yüzde 11 değer kazandı.



Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerini takip edecek.

Gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları da yön tayini açısından önem taşıyacak.