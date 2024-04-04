Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından rekor seviyeye yükseldi. Powell, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğine vurgu yaptı.
Ons altın, Powell'ın açıklamaları sonrası 2.300 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, güne 2.363 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.873 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
Powell, "Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.
Altın, güvenli liman olarak görülmesi ve merkez bankalarının yoğun alımları ile bu yıl yüzde 11 değer kazandı.
Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerini takip edecek.
Gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları da yön tayini açısından önem taşıyacak.
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