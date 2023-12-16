Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının ihaleleri yapıldı

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın verdiğini belirterek, "Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı.

Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA KÖPRÜ OLACAK"



Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılacağını bildirdi.



Uraloğlu, söz konusu otoyolun, Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü niteliği taşıyacağına dikkati çekerek, "Otoyol projemizin güzergahı mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinde başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak." bilgisini verdi.



Projeyle bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

