Antalya Havalimanı Devlet Konukevi hizmete açıldı

Antalya Havalimanı Devlet Konukevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, açılış töreninde yaptığı konuşmada turizmin, tarımın, tarihin ve üretimin lokomatif şehri Antalya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hükümetimizin yatırımlarıyla Antalya her alanda gelişmeye, kalkınmaya, Akdeniz'in parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.” dedi.



Erdoğan, son 21 yılda Antalya’nın potansiyelini ortaya çıkarmak için pek çok adım attıklarını belirterek, “Şehrimizin altyapı ve üstyapı eksiklerini gidermek suretiyle Antalya'yı dünyanın göz bebeği haline getirdik. Bugün Antalya denilince akla tarımdan turizme, sanayiden ticarete kadar çok geniş bir alanda başarı çıtasını sürekli yükselten bir şehir geliyor. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumuyla şehrimizi aynı zamanda diplomasinin de kalbinin attığı küresel bir marka haline dönüştürdük.” ifadelerini kullandı.

"TURİST SAYISI 2023'TE 16 MİLYONA ULAŞTI"



Antalya'nın tüm dünyada daha yakından tanınmasına vesile olan uluslararası etkinliklerin olumlu sonuçlarını gördüklerini belirten Erdoğan, Antalya'nın misafir ettiği turist sayısı önceki yıla oranla yüzde 19 artışla 2023 yılında 16 milyona ulaştığını belirtti.



Türkiye’ye gelen her dört turistten birinin Antalya’da ağırlandığını ifade eden Erdoğan, “2024 yılı için turizm ve hedefimiz 60 milyon rakamını yakalamaktır. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Bununla ilgili hazırlıklarımızı uzun bir süredir zaten yapıyoruz.” dedi.



Erdoğan, hava yolu ulaşımında ise şehrin altyapısını hedefleriyle uyumlu seviyeye getirmek için çeşitli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, “Antalya Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini arttırmaya daha modern daha iyi imkanlara sahip bir çehreye kavuşturmaya öncelik verdik. Bu amaçla önceki sene Antalya Havalimanı genişleme projesini başlattık. Bu projeyle devletimize hiçbir mali külfet yüklemeden yaklaşık 927 milyon avroluk yatırımı devreye alıyoruz. Hatta bu projeden devletimiz toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle ciddi bir kazanç elde ediyor. Proje iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesinden devlet konuk evine, VIP ve CIP terminallerinden genel havacılık terminaline uçak hangarları, kargo terminali, katlı otoparktan diğer yapılara kadar pek çok yatırımı ihtiva etmektedir.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamında VIP terminali 690 metrekareden 2 bin 2 metrekareye, genel havacılık terminalinin ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye çıkarılarak hizmete açıldığını söyledi.