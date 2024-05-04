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Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirtti. Bakan Şimşek "Standard and Poor's ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor
SP, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

SP, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

Moody's, Türkiye'nin not görünümünü pozitife çevirdi

Moody's, Türkiye'nin not görünümünü pozitife çevirdi

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