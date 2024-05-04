Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:
"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.
S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."
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