Ara eleman sıkıntısı büyüyor: Berberler çırak bulamıyor

Berber çırağı olarak meslek hayatına başlayan bir kişi, yeteneklerine ve çalışmasına bağlı olarak kazancını artırabiliyor.



KADINLAR DA BERBER OLABİLİR



Berber Ercüment Fatih Sakin; çıraklar saç yıkama, sakal alma gibi işlemlerle meslekte kademeli yükselebiliyor. Ama kalfa olduğu zaman en az asgari ücretin iki katı para kazanabiliyor." diyerek ailelere şu sözlerle seslendi:



"Çocuğunuz varsa erkek-kız demeyin. 'Bu işi erkek yapar' düşüncesi artık geçerli değil. Avrupa'ya baktığımızda bu işin ayrımının olmadığını görüyoruz."



EĞİTİM SİSTEMİNE DÜZENLEME TALEBİ



Berberler gençlerin yetişmesi için eğitim sisteminde yeni bir düzenleme ve daha önce çıraklara teşvikin devamını talep ediyor.