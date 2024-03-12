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Arjantin Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

Yıllık enflasyonun yüzde 250'nin üzerinde olduğu Arjantin'de Merkez Bankası'ndan sürpriz bir adım geldi. Banka, yüzde 100 olan politika faizi oranını yüzde 80'e düşürdü.

Arjantin Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

Merkez Bankası, gösterge faiz oranını beklenmedik şekilde düşürdü.

indirimine neden olarak, rezervlerin istikrarlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre atıfta bulunan Arjantin MB, gösterge faiz oranını yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi.

Arjantin'de şubat ayı rakamları bugün açıklanacak. Ocak ayında yüzde 21 olan aylık enflasyonun Şubat'ta yüzde 15'e gerilediği tahmin ediliyor.

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