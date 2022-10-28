Artan fiyatlar satılık konutlarda talebi düşürdü, kiralık evlere yönlendirdi

Konut fiyatları son bir yılda hızla artarken satılık ev arayanların sayısı azaldı.

Hem yüksek fiyat, hem de kredi limitini değiştiren düzenlemeler ile konuta talep geriledi.



Merkez Bankası verilerine göre, ağustosta Türkiye genelinde konut fiyatı, yıllık bazda yüzde 185 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Bir emlak portalının anketine göre, daha önce satılık ev arayan her 5 kişiden 1'i şu an kiralık ev arayışına yöneldi.

Satılık yerine kiralık ev bakılmasının en önemli nedeni ise bütçeye uygun ev bulunamaması oldu.

Ankete katılanların yüzde 53'ü bütçelerine uygun ev bulamadığını söylüyor. Kriterlerine uygun ev bulamamak ise yüzde 38 ile ikinci sırada yer aldı.

﻿EN FAZLA ARAMA BUCA İLÇESİNDE



Son haftalarda konut portallarında satılık ve kiralık ilanlar için arama oranı birbirine yakın geziyor.

Toplam aramalarda satılığın oranı yüzde 54 iken kiralığın oranı yüzde 46 seviyesinde oldu.



Eylül ayında kullanıcıların aramalarında en dikkat çekici ilçe ise İzmir'den Buca oldu. Onu Bursa'nın Osmangazi ve Gaziantep'in Şahinbey ilçeleri izledi.

