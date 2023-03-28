Artan fiyatların ardından iftar sofraları boş kaldı

İftar menülerinin fiyatlarındaki artış nedeniyle restoran ve lokantalar boş kaldı. Bazı restoran sahipleri ise, iftar menülerindeki fiyatları özellikle düşük tutarak, müşteri çekmeye çalışıyor.

Bakırköy'de bir restoranın çalışanı Umut Karabulut, maliyetlerle birlikte iftar menülerindeki fiyatların da arttığına dikkat çekti.

Bu seneki ramazan ayında müşteri sayısı, geçen seneye göre azaldığını söyleyen Karabulut, "Bu sene fiyatlar, geçen seneye göre daha çok yükseldi. Et pahalı ve alınmıyor. Esnaf satış yapamıyor ve para kazanamıyor." dedi.

"Geçen seneye göre iftar menü fiyatlarımız arttı fakat bunun malzeme fiyatlarından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim." diye konuşan Karabulut, "Malzeme almakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"EVDE YEMEK YEMEYİ TERCİH EDİYORLAR"

Beyoğlu'nda restoran sahibi Orhan Boğdaycı, bu Ramazan'da geçen yıla göre işlerin daha durgun olduğunu belirterek, "Artan maliyetler fiyatları çok yükseltti. Bu durgunluğun da fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Et ürünlerinde ise ekstra bir yükseliş oldu. İnsanların alım gücünün düşmesinden dolayı, müşteri restorana gelmekte zorlanıyor. Bir etin kilosu 250-300 TL olmuş ve insanlar burada yemek yemekte zorlanıyor. Bu yüzden insanlar genelde evde yemek yemeyi tercih ediyorlar." dedi.

"5 KİŞİ İFTAR YAPTIK"

Yine Beyoğlu'nda işletme sahibi Haydar Müjde ise, ete neredeyse her gün zam gelidiğini ve üç gün önce kilosuna 20 TL zam geldiğini ifade etti.

Müjde, "Zamlardan dolayı talep de azaldı. Turizm bölgesi olduğu için sadece turistler bizi tercih ediyor. İlk gün akşam 5 kişi iftar yaptık." diye konuştu. Biz müşteriye zammı yansıtamıyoruz.

Vatandaşlar da fiyatların yüksek olmasından dolayı lokanta ve restoranlara gitmediklerini belirtti.

