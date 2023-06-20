Asgari ücret için üçüncü toplantı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam için süreç devam ediyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 11.00'de üçüncü kez bir araya gelecek. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katılacak.

Basına kapalı yapılacak toplantıda işçi tarafının, ara zam rakamına dair talebini, işverenin de kendi teklifini dile getirmesi bekleniyor.

İlk iki toplantıda da bir rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücret halen net 8 bin 506 lira olarak uygulanıyor.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ



Asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün yoğun bir görüşme trafiği yaşandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.



Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:



"Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik."



"ARZU ETTİĞİMİZE YAKIN BİR RAKAM OLUR DİYE UMUT EDİYORUM"



Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne Türk-İş konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." diye konuştu.



Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız." cevabını verdi.



ATALAY ERDOĞAN'IN ARDINDAN BAKAN IŞIKHAN İLE GÖRÜŞTÜ



Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmek üzere Bakanlık binasına geldi.



Atalay, burada Bakan Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile üçlü bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi ve işveren heyetleri arasında da görüşme oldu.

