Asgari ücret ne kadar olur? (2023 Asgari ücret zammında son durum)

Her yılbaşında enflasyon oranına göre zam yapılan asgari ücrette, önümüzdeki sene başı için yapılacak zam miktarı merak ediliyor.

2023 yılı asgari ücret tutarlarıyla ilgili pek çok senaryo yazılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili net ifadeler kullandı. Peki, asgari ücret ne kadar olur?



BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Asgari ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösteren Bilgin enflasyon rakamlarına işaret ederek şunları söyledi:



"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz."

Bakan Bilgin, gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini, bu konuda çalışmanın devam ettiğini söyledi.



Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.