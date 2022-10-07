ntv.com.tr

Enflasyon ne zaman düşecek? Asgari ücrette artış ne kadar olacak? Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyondaki düşüş ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi. Düşüş için Aralık ayını işaret etti. Enflasyonda sert frene basmak istemediklerini belirten Bakan Nebati, Aralık ayını işaret etti. Bakan, asgari ücrette artış ne olacak? sorusuna da yanıt verdi.

Enflasyon ne zaman düşecek? Asgari ücrette artış ne kadar olacak? Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk yayınında asgari ücret artışı ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda sert frene basmak istemediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz" dedi.

Nebati, faiz ile enflasyon arasındaki farkın açılmasının nedeninin yeni ekonomi modeliyle ortaya konulan "paradigma değişiminden kaynaklandığını" belirterek, "Süreç sancılı olabilir. Sancılı olsa da dengeye ulaşacağız" dedi.

Bakan Nebati, Aralık ayında asgari ücrette yapılacak artışın da geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun altında olmayacağını belirtti.

Gıda fiyatlarının kışın daha da yükseleceği iddialarını reddeden Bakan Nebati, "Bu kış geçen kış gibi olmayacak. Daha iyi bir kış olacak." ifadesini kullandı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...