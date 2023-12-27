Asgari ücrette kritik görüşme

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi.

Asgari ücretin belirlenmesi için gereken sürenin bitmesine az bir süre kalırken, önemli bir görüşme gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.

ATALAY: UZLAŞIRSAK MASAYA OTURURUZ

Atalay da açıklamasında "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden." diye konuştu.

GÖZLER BEŞTEPE'DE

Bakan Işıkhan ve Atalay'ın görüşmesinin ardından gözler Beştepe'de gerçekleşecek toplantıya çevrildi.

KILIÇ: ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLUR

Toplantı öncesinde NTV'ye değerlendirme yapan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Cem Kılıç, asgari ücretin bugün açıklanmasını beklediğini söyledi. Kılıç şunları kaydetti: "Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Taraflar Külliye'ye gittiğine göre Cumhurbaşkanı tarafları dinleyecek ve her iki tarafın da görüşünü alarak bir karar çıkacaktır."



KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.



ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.



IŞIKHAN: HAFTA İÇİ AÇIKLARIZ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün açıklama yapmıştı.



Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.



Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı.