Asgari ücrette yarın kritik gün

IŞIKHAN: BİR RAKAM YOK, HAFTA İÇİ AÇIKLARIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.



Işıkhan şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor.



Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

TÜRK-İŞ: MUTABAKATLA BİTİRİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı.



Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."



BU YIL TEK ZAM YAPILACAK



Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.



Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.



ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI



Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:



Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

VİDEO: ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER 3. TOPLANTIDA

