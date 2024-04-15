ATO'dan KOBİ'leri mobilya ihracatçısı haline getirecek proje

Ankara Ticaret Odası, mobilya sektöründek işletmelerin dünya pazarına açılmasını sağlamak için yeni bir proje hayata geçiriyor. Projenin amacı mobilya sektöründeki KOBİ ve girişimcileri ihracat yapabilir hale getirmek.

Proje, Avrupa Birliği ile İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda ve Estonya'dan 7 kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor. 2024 yılının sonuna kadar devam edecek proje kapsamındaki KOBİ'lerin ihracat yapmadan önceki temel bilgileri öğrenmeleri sağlanacak.

Uluslararası işletme kurma, dış pazarlara erişim, pazar analizi, müşteriyi anlama, küresel pazarlama eğitimleri verilecek. İlk etapta 25 KOBİ eğitim alacak. Proje ile 10 milyar euroluk üretim ve ihracat artışı hedefleniyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran katma değeri yüksek mobilya sektörünün ihracatının artırılmasının önemli olduğunu söyledi.