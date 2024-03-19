Avrupa Birliği, Rus tahılına gümrük vergisi getirecek

Avrupa Birliği (AB), çiftçileri ve bazı üye ülkeleri memnun etmek için Rusya ve Belarus'tan tahıl ithalatına gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.



Financial Times'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıllara ton başına 95 euro (103.26 dolar) vergi getirmesi ve yağlı tohumlar ve türev ürünlere de yüzde 50 oranında vergi getirmesi bekleniyor.



AB'deki çiftçiler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik Yeşil Mutabakat planı kapsamında getirilen kısıtlamalarda değişiklik yapılması ve Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergilerinin yeniden getirilmesi çağrısında bulunuyorlardı.



Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergileri kaldırılmıştı.



AB üyeleri olan Polonya, Macaristan ve Slovakya'daki çiftçiler, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergilerinin kaldırılmasının ardından arzın artmasıyla mahsullerin satış fiyatının düştüğünü ve bunun da üreticileri mağdur ettiğini dile getiriyorlar.



Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi Polonya'da da son haftalarda çiftçiler AB çevre düzenlemelerine karşı protestolar düzenlediler.

