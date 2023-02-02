Avrupa Merkez Bankası faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi yılın ilk toplantısında da faiz artırdı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine yükseltti.

Böylece Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 2008'den beri en yüksek düzeye çıkardı.

Karar sonrası yapılan açıklamada, ECB'nin faizi düzenli olarak artırma politikasını koruyacağı, orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılması için faizlerin kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağı belirtildi.

"MARTTA 50 BAZ PUAN DAHA"

ECB, çekirdek enflasyon baskıları nedeniyle marttaki toplantıda da 50 baz puan faiz artışı planlandığını açıkladı.

Euro Bölgesi'nde TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4 azaldı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 9,2'den yüzde 8,5'e geriledi.

