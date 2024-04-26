Avrupa'da gaz fiyatlarında düşüş bekleniyor

Avrupa'da beklenenden daha sıcak geçen kış mevsimi ve talebin düşmesi nedeniyle doluluk oranı yüksek olan doğalgaz depolarının, gelecek dönemde spot fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.



Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) yayımladığı aylık piyasa değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa 2023-2024 kış sezonuna doğal gaz depoları yüzde 99 dolu olarak başladı.



Avrupa'da depolarda hedeflenenden 25 milyar metreküp daha fazla gaz bulunması ve depolardan kış boyunca toplamda yalnızca 42 milyar metreküp doğal gaz çekilmesi son 10 yılın en düşük ikinci kullanımı olarak kayıtlara geçti. Bu durumda son 12 yılın en sıcak kışının yaşanması etkili oldu.



Rapora göre, depolardan çekilen gaz miktarının düşük olması nedeniyle kış sezonu sonunda depodaki gaz stok miktarı 61 milyar metreküpe ulaştı. Böylece Avrupa'da kış sezonu için şimdiye kadarki en yüksek depolama seviyesi görüldü.



Avrupa'da yaz sezonunda sadece 40 milyar metreküp gaz enjeksiyonu gerekeceğinden depolar maksimum kapasiteye ulaşılacak. Bunun etkisiyle kıtada spot gaz fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşacağı öngörülüyor.

Gas Infrastucture Europe verilerine göre, Avrupa'nın doğalgaz depolarında halihazırda doluluk oranı yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.

Depolarında doluluk oranı yüzde 50'nin altında kalan ülkeler Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Letonya, Polonya olarak dikkati çekiyor. AB üyesi olmayan Ukrayna'nın depolarındaki doluluk oranı ise yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı nisan başından bu yana 26 ila 33 avro arasında değişiyor.