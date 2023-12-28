Avrupalı emlak devinde kriz

Avrupa'nın büyük emlak şirketleri arasında yer alan Signa'nın iki önemli birimi iflas başvurusunda bulundu.



Şirketten yapılan açıklamada, Signa Prime Selection'ın bugün Viyana'da yeniden yapılanma başvurusunda bulunduğu bildirildi. Signa Development Selection'ın ise yarın başvuru yapacağı belirtildi.



Signa'nın açıklamasında, son aylarda dış faktörlerin gayrimenkul sektörüne yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekildi.



Signa Holding, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yüksek profilli projelere ve büyük mağazalara sahip yaklaşık 1.000 şirketten oluşuyor. Holding, geçen ay yaklaşık 5 milyar euro (5,56 milyar dolar) borçla iflas başvurusunda bulunmuştu.



İflas başvurusu yapan Prime Selection, Signa'nın en büyük gayrimenkul bölümünü oluşturuyor. Şirketin 19,3 milyar euro değerinde 54 mülk ve 4,5 milyar euro borcu bulunuyor. Prime Development'ın bilançosu ise 4,6 milyar euro civarında seyrediyor.



Öte yandan şirketin gayrimenkulleri arasında Viyana'daki Park Hyatt, Berlin'deki KaDeWe ve Hamburg'da inşaatı durdurulan Elbtower yer alıyor.