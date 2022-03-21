Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrete zam geliyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentileri değerlendirdi.

Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.



"ŞARTLAR İÇİNDE BAKMAK LAZIM"

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe ve Maruf Buzcugil’e konuşan Bilgin, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım."



"YASAL DURUM ARALIK AYI"

Bakan Bilgin, açıklaması sırasında asgari ücretin aralık ayında belirlendiğini de hatırlattı ve "olağanüstü durumda" istisna olabileceğini de söyledi.

Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır" dedi.

SANAYİCİYE YENİ DESTEK



Bakan Bilgin ayrıca, işverene 6 puanlık prim desteğinin uzatılmayacağını, Üretim Sürecine Katılım adı verilen yeni bir destek programını devreye alacaklarını da açıkladı.



Bilgin'in aktardığına göre, yeni destek programında sanayiciye hem eleman temin edilecek, hem de işçinin 3 ay ücret ve primlerini, sigortasını devlet karşılayacak. Zorunlu istihdam süresi ise bir yıl olacak.



AKP'Lİ ÖZKAN ZAM SİNYALİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklamada bulunmuştu.



Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.

Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.