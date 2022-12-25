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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaş konusunun ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Bakan Bilgin, "Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Meclis'e gitmiş olur" dedi.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

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Son dakika haberi!  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Ocak 2023 öncesinde Meclis'e sunulmuş olacağını söyledi. 

Bakan Bilgin, Global canlı yayınında soruları yanıtladı.

"GELİNEN SON AŞAMAYI KABİNEDE PAYLAŞACAĞIM"

EYT düzenlemesinin yarınki kabine toplantısında gündeme geleceğini belirten Bilgin, "Son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim" dedi. 

"YAŞ ARALIĞI İHTİMAL DAHİLİNDE, HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırı olup olmayacağına dair soruya ise "Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak" yanıtını verdi. 

"OCAK BAŞINDA 2 MİLYONU GEÇEBİLİR"

Aralık ayı başı itibarıyla 1 milyon 900 bin kişinin emekli olabilmek için düzenlemeyi beklediğini aktaran Bilgin, "Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin de işi yok ve yaşı bekliyor" diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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