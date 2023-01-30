Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına indirim olabilir

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Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Mart ayında yeni bir indirim gelebilir. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Dönmez, ağır sanayinim kullandığı doğalgaz ve elektrik fiyatlarında geçen hafta yapılan indirimlerin Mart ayında da devam edebileceğini söyledi.

UMMANLA 10 YILLIK GAZ ANLAŞMASI

Dönmez ayrıca Umman ile yeni bir gaz anlaşması imzalayacaklarını ''buradan ilk kez söylüyorum'' diyerek şu sözlerle duyurdu:

''Buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman’da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu.”