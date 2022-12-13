Bakan Dönmez: Bu yıl doğalgaz tüketimi daha az olur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz tüketiminin bu yıl düşmesini beklediklerini söyledi.



Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğalgaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur" dedi.



Dönmez, Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi.



Dönmez, doğalgaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik" ifadelerini kullandı.



Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ocakta devreye alınacağını aktaran Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve olumlu olduğunu kaydetti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl doğalgaz tüketimi 59,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.