Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bir enerji merkezi oluşturulmasına ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Enerji merkezi kurulmasına ilişkin yol haritasını yıl sonuna kadar netleştireceklerini belirten Dönmez, "Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah çalışmalarımızı tamamyacağız" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ardahan'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.



Gündeminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gündeme getirilen Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma teklifi vardı.



Türkiye'yi bir gaz merkezi haline dönüştürme adımlarını yavaş yavaş attıklarını belirten Dönmez, 2023 yılında çalışmaların nihayete ereceğini söyledi.



Dönmez, "Bu yıl sonuna kadar da yol haritamızı netleştireceğiz. Niyetimiz hem kaynak ülkeleri hem de bu doğalgaza talep duyan ülkeleri bir masa etrafında toplayarak buradaki stratejiyi netleştirmek istiyoruz." dedi.



Enerji üretiminin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla yapılmasının önemine de değinen Bakan Dönmez, bu kapsamda son 20 yılda enerji alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dönmez, "Bin megavat olan kurulu gücümüzü 100 bin megavatın üzerine çıkardık. Bunun anlamı şu son 20 yılda sadece elektik üretim amaçlı yapılan yatırımların tutarı neredeyse 100 milyar doları buldu. Eger biz yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmasaydık. 2021 yılında tam 20 milyar dolarlık enerji ithalatı daha yapacaktık." diye konuştu.