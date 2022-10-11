Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Kritik roller üstlenebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuşma yaptı.



Dünya genelinde Rusya-Ukrayna savaşı ve artan küresel enflasyon nedeniyle zorlu bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Enerji krizi nedeniyle ülkelerin planlarını yeniden gözden geçirdiğine işaret eden Dönmez, "Dün enerji sektöründe yenilenebilir enerjiden, hidrojenden, küçük modüler nükleer reaktörlerden, ekonominin elektrifikasyonundan bahsederken bugün enerjinin gündemine, petrol, doğalgaz ve kömür tekrar yerleşmiştir" dedi.



"TÜM POLİTİKACILAR ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA ÇALIŞIYOR"



Avrupa'nın enerji arz güvenliği konusunda yaşadığı problemlere değinen Dönmez, tüm politika yapıcıların enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik hedefler belirlediklerini söyledi.



Bakan Dönmez, enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında kaynak ve teknoloji çeşitliliğiyle dengeli ve yedekli bir enerji sistemi tasarlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve daha rekabetçi fiyatlardan enerji temini için ithalat güzergahlarını çeşitlendirme noktasında büyük çaba gösterdiklerini aktaran Dönmez, "LNG terminallerimizin kapasitesini ve sayısını artırdık, doğalgaz depo kapasitemizi artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Üçüncü FSRU tesisinin de bu yıl içerisinde devreye alınmasını öngörüyoruz" dedi.



"TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNE HAZIR"

Dönmez, Türkiye'nin sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması noktasında da önemli roller üstlendiğinin altını çizerek, "Nitekim TANAP-TAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum gibi başarılı ve güvenilir uluslararası enerji projeleri Türkiye'nin büyük özveri ve katkısıyla hayata geçmiştir. Tüm bu projeler, küresel çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen, devreye girdikleri günden bu yana sorunsuz şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa başta olmak üzere dünyadaki doğalgaz krizinin çözümüne katkı sunmak için piyasaya daha fazla gaz arzının sunulması gerektiğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:



"Bu minvalde ülkemizin uluslararası enerji projelerindeki başarısı, bir enerji partneri olarak güvenilirliği ve gelişmiş doğalgaz altyapısı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz komşu ülkelerdeki doğalgazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Bu kapsamda Türkiye, Türkmenistan gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazır. Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır."

