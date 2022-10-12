Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı: Tünelin ucundaki ışık belirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden Karadeniz gazı ile ilgili paylaşımda bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



- Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi.



Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor.



Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi.



Hedef 2023. pic.twitter.com/CLEyY0HxJR — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2022