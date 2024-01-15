Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal yardım ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yapılan artışları açıkladı.



Bakan Aktaş'ın açıklamasına göre;



Yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseldi.



Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip kişilerin aylıkları 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.



5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı ise bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak.



Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarınının da artırıldığını söyleyen Bakan Göktaş, "Ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı." dedi.



Ödemeler Şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.